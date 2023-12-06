На польсько-українському кордоні застрягли сотні безпілотників для ЗСУ, - Чмут в інтерв'ю Reuters

Про це Чмут сказав в інтерв'ю Reuters.

Протести на кордоні ЄС з Україною гальмують надходження в Україну військової допомоги від волонтерів і благодійних фондів. На кордоні тижнями простоюють вантажівки з дронами, електронікою та пікапи для військових.

Видання наголошує, що благодійні організації, які допомагають ЗСУ, стикаються із затримками на кілька тижнів. Вантажі для військових перевозять на комерційних автомобілях, яким не дозволяють долати блокаду.

Голова українського фонду "Повернись живим" Тарас Чмут зізнався, що на кордоні застрягли десятки систем нічного бачення і пікапів, а також сотні безпілотників. За його словами, "ПЖ" намагається домовитись з польською владою, щоб забезпечити безперешкодний проїзд вантажів.

Також блокада кордону затримує надходження деталей, необхідних для виробництва дронів.

Страйки на кордоні з Україною: що відомо

6 листопада польські перевізники розпочали страйк на польсько-українському кордоні. У Мінінфраструктури заявили, що польські перевізники не передали Києву жодних офіційних вимог.

Станом на вечір 7 листопада польські перевізники повністю заблокували проїзд вантажного автотранспорту на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною.

9 листопада у Польщі відбулася зустріч урядовців і перевізників, які блокують кордон з Україною, однак вона завершилася нічим. Водночас черги з вантажних транспортних засобів стають все довшими. Відтак Україна запропонувала польській владі запустити смуги для порожніх вантажівок і очікує на відповідь з їхньої сторони.

15 листопада відбулися тристоронні перемовини з Польщею та Єврокомісією щодо розблокування пунктів пропуску, однак вони не принесли результатів. Натомість Європейська комісія може розпочати карну процедуру проти Польщі, якщо влада не вирішить питання з блокуванням перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною.

16 листопада словацькі перевізники провели попереджувальну акцію і на годину заблокували перетин кордону українським колегам, приєднавшись до аналогічної польської блокади. Перевізники заявили, що чекатимуть на реакцію упродовж семи днів, а в разі її відсутності погрожують повністю перекрити пункт пропуску "Вишнє Нємецьке - Ужгород".

Згодом польські перевізники пообіцяли посилити блокаду на кордоні з Україною. Крім того, митники почали фіксувати збільшення черг вантажівок на словацькому напрямку.

Україна та Польща готують позови щодо відшкодування збитків, завданих блокуванням прикордонних автомобільних пунктів пропуску через мітинг перевізників. Крім того, стало відомо, що польські перевізники не пропускають гумдопомогу і небезпечені вантажі.

За словами віцепрезидента Асоціації міжнародних автоперевізників Володимира Баліна, польські перевізники порушують умови страйку, що може допомогти добитися його скасування. Водночас українська економіка за цей час зазнала збитків вже на понад €400 млн.

Аграрний експерт розповів, які продукти можуть зникнути з полиць українських магазинів через блокаду кордонів.

Тим часом в уряді Польщі закликали Україну скасувати реєстрацію в е-черзі для порожніх вантажівок. Також польська міністерка зустрілася з протестувальниками і запропонувала їм компромісне вирішення питання.

1 грудня заблоковані українські водії на польському кордоні провели перемовини з консулом. Про що домовились читайте тут.

У понеділок, 4 грудня, в пункті пропуску "Угринів-Долгобичув", що на українсько-польському кордоні, відкрили проїзд для порожніх вантажівок.