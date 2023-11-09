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У Польщі зустріч урядовців і перевізників, які блокують кордон з Україною, завершилася нічим

9 листопада, 2023 четвер
21:22
Економіка західний кордон

Зустріч з представниками уряду Польщі представників польських перевізників, які перекрили кордон з Україною для руху товарів, закінчилася без домовленості

Про це повідомляє RMF24.

Трьох годинні переговори між представниками польського уряду та перевізників закінчилася без домовленостей і вони налаштовані продовжити блокувати рух товарів через кордон з Україною.

Один з представників перевізників заявив, що вони "не почули ніяких пропозицій, пов’язаних зі своїми вимогами", тоді як ще один висловив сподівання, що зустріч стане поштовхом до того, що ці вимоги виконають.

Державний секретар Рафал Вебер сказав, що польський уряд не може на вимогу перевізників відновити вимогу дозволів для українських перевізників, тому що це рішення на рівні Брюсселя, та що Варшава намагається об’єднати довкола себе інші країни для лобіювання у цьому питанні.

Він також заявив, що говоритиме з Києвом щодо відновлення порожніх смуг на пунктах пропуску для вантажівок, які повертаються до Польщі, та про електронну чергу.

Страйки на кордоні між Польщею та Україною: що відомо

Нещодавно стало відомо, що польські перевізники страйкуватимуть на кордоні. Причина – надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС. У зв'язку з цим Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України ініціювало зустріч з Польщею та Єврокомісією.

У ДПСУ прокоментували ймовірне блокування кордону. Крім того, Україна направила Польщі офіційну ноту через наміри польських перевізників розпочати страйк на українсько-польському кордоні.

6 листопада польські перевізники розпочали страйк на польсько-українському кордоні. У Мінінфраструктури заявили, що польські перевізники не передали Києву жодних офіційних вимог.

Станом на вечір 7 листопада польські перевізники повністю заблокували проїзд вантажного автотранспорту на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною.

Згодом також стало відомо, що вантажівки на в'їзд в Україну очікують до 90 годин.

Україна
Польща
транспорт
акції протестів
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