Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін у телеграмі.

"11 й 12 серпня на території Полтавської громади проводитимуть навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій!" - наголосив він.

10 й 11 серпня навчальні стрільби проводили в Гадяцькій громаді Полтавщини.

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