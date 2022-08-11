На Полтавщині 11 та 12 серпня проведуть навчальні стрільби: лунатимуть постріли
У Полтавській громаді 11 та 12 серпня триватимуть навчальні стрільби. В ОВА попередили місцевих про звуки пострілів
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін у телеграмі.
"11 й 12 серпня на території Полтавської громади проводитимуть навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій!" - наголосив він.
- 10 й 11 серпня навчальні стрільби проводили в Гадяцькій громаді Полтавщини.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.85
Купівля 38.85Продаж 39.73
-
EUR
Купівля 39.5Продаж 40.7
- Актуальне
- Важливе