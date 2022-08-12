Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін у телеграмі.

"12 й 13 серпня на території Лубенської та Хорольської громад проводитимуть навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій!" - наголосив він.

Пізніше він додав у телеграмі, що 12 серпня навчальні стрільби триватимуть також у Миргородській громаді.

12 серпня навчальні стрільби проводять у Полтавській громаді.

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