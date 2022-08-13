Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін у телеграмі.

"13 серпня на території Гребінківської та Миргородської територіальних громад проводитимуть навчальні стрільби. 14 серпня навчання продовжать у Гребінківській громаді. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій!" - закликав він.

12—13 серпня на Полтавщині відбуваються навчальні стрільби у трьох громадах.

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