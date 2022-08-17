На Полтавщині 17 серпня проведуть навчальні стрільби: місцевих попередили про постріли
У Миргородській громаді Полтавщині 17 серпня відбудуться навчальні стрільби, тому лунатимуть постріли
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін у телеграмі.
"17 серпня на території Миргородської територіальної громади будуть проводитись навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій! Все буде Україна", - наголосив він.
- 3—14 серпня були навчальні стрільби в Гребенківській і Миргородській громадах Полтавщини.
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