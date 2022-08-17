Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін у телеграмі.

"17 серпня на території Миргородської територіальної громади будуть проводитись навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій! Все буде Україна", - наголосив він.

3—14 серпня були навчальні стрільби в Гребенківській і Миргородській громадах Полтавщини.

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