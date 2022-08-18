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Головна війна з Росією На Полтавщині 18 серпня проведуть навчальні стрільби: лунатимуть постріли

На Полтавщині 18 серпня проведуть навчальні стрільби: лунатимуть постріли

18 серпня, 2022 четвер
13:28
війна з Росією навчальні стрільби

У Лубенській громаді Полтавщини 18 серпня відбудуться навчальні стрільби, тому місцевих попередили про постріли

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у телеграмі.

"18 серпня на території Лубенської територіальної громади будуть проводитись навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій! Все буде Україна", - наголосив він.

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