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На Полтавщині 19 серпня триватимуть навчальні стрільби: в ОВА попередили місцевих про постріли

19 серпня, 2022 п'ятниця
09:59
війна з Росією На Полтавщині відбудуться навчальні стрільби

У Миргородській і Лубенській громадах Полтавщини 19 серпня проведуть навчальні стрільби, місцевих попередили про постріли

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін у телеграмі.

"19 серпня на території Миргородської та Лубенської територіальних громад будуть проводитись навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій! Все буде Україна", - наголосив він.

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