На Полтавщині 19 серпня триватимуть навчальні стрільби: в ОВА попередили місцевих про постріли
У Миргородській і Лубенській громадах Полтавщини 19 серпня проведуть навчальні стрільби, місцевих попередили про постріли
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін у телеграмі.
"19 серпня на території Миргородської та Лубенської територіальних громад будуть проводитись навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій! Все буде Україна", - наголосив він.
- 18 серпня тривали навчальні стрільби в Лубенській громаді Полтавщини.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.38
Купівля 39.38Продаж 40.18
-
EUR
Купівля 39.69Продаж 40.76
- Актуальне
- Важливе