На Полтавщині 3 серпня проведуть навчальні стрільби: лунатимуть постріли
У Миргородській і Лубенській громадах Полтавщини 3 серпня триватимуть стрільби. Місцевих попередили про звуки пострілів
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін у телеграмі.
"3 серпня на території Миргородської та Лубенської громад проводитимуть навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій! Все буде Україна", - наголосив він.
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