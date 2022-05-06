На Полтавщині 7-9 травня посилюють комендантську годину
7, 8 та 9 травня комендантська година в Полтавській області триватиме з 21:00 до 07:00
Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у Telegram.
"У ці дні не плануємо офіційних заходів, але доступ до пам’ятників та меморіалів Другій світовій війні не закриваємо. Вшанувати пам'ять полеглих у Другій світовій війні може кожен, але поза комендантською годиною та за відсутності повітряних тривог", - написав він.
Він додав, що росіяни дуже підступні і можуть спеціально використати День пам’яті та примирення для обстрілів і провокацій.
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