На Полтавщині 7-9 травня посилюють комендантську годину

Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у Telegram.

"У ці дні не плануємо офіційних заходів, але доступ до пам’ятників та меморіалів Другій світовій війні не закриваємо. Вшанувати пам'ять полеглих у Другій світовій війні може кожен, але поза комендантською годиною та за відсутності повітряних тривог", - написав він.

Він додав, що росіяни дуже підступні і можуть спеціально використати День пам’яті та примирення для обстрілів і провокацій.

Мер Харкова Ігор Терехов закликав харків'ян 9 травня не ходити до меморіалу Слави через можливі провокації РФ.

Міський голова Віталій Кличко повідомив, що на 8-9 травня запроваджувати комендантську годину в Києві та області не будуть.