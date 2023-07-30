Про це повідомляє Поліція Полтавщини.

Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталася близько 15-ї години на автодорозі між селами Проні та Стасі Полтавського району.

Фото: Поліція Полтавщини

За попередньою версією слідства, відбулося зіткнення автобуса РУТА з автомобілем Volkswagen Tiguan. На момент зіткнення в маршрутці перебували 17 пасажирів та водій. В результаті події загинув 40-річний водій легковика та 56-річна пасажирка автобуса.

Також тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості отримали 11 пасажирів автобуса, серед яких одна дитина. Постраждалих доставили до лікарні.

"За даним фактом слідчим підрозділом Головуправління поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, розпочато досудове розслідування за частиною 3 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.