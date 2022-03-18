На Полтавщині дозволили продавати пиво та слабоалкогольні напої

Про це Лунін повідомив у своєму Telegram-каналі.



Продаж пива та слабоалкоголки дозволили на Полтавщині усім, окрім військовослужбовців та представників правоохоронних органів.



"Це дещо стимулює економіку області, бо в регіоні є підприємства, які виготовляють слабоалкогольну продукцію, а практично всі продовольчі магазини її реалізовують. Мова йде про десятки робочих місць і сплачені податки. Також звертаюся до звичайних людей: відновлення продажу слабоалкогольних напоїв не означає, що війна закінчилася. Сьогодні правоохоронці обороняють нашу державу, тому не повинні витрачати час на врегулювання конфліктів, які виникають через алкоголь", - написав голова Полтавської ОДА Дмитро Лунін.



Продаж міцного алкоголю залишається під забороною.



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