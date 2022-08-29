Про це поідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у телеграмі.

"29 серпня, 1 і 2 вересня на території Кобеляцької територіальної громади будуть проводитись навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій! Все буде Україна", - наголосив він.

19 серпня тривали навчальні стрільби в Миргородській і Лубенській громадах Полтавщини.

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