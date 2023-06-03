На Полтавщині сталась ДТП. Загинуло 4 людей, серед них 13-річний хлопчик

Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Полтавській області.

ДТП сталося близько 16:20 суботи, неподалік с. Петрівка, на автодорозі Полтава-Диканька.

За попередньою інформацією слідства, сталося зіткнення автівки Subaru, якою керував 40-річний чоловік, і автомобіля Renault, під керуванням 20-річного водія.

"Унаслідок ДТП загинув водій Subaru, а також три пасажири: 13-річний хлопчик, 41-річна та 73-річна жінки. Ще одна пасажирка, 11-річна дівчинка, доставлена до лікарні. Окрім того, тілесні ушкодження також отримав водій автомобіля Renault, який також доставлений до лікарняного закладу для надання йому допомоги", - пишуть у поліції.

Фото: pl.npu.gov.ua

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група та слідче управління поліції Полтавщини. З’ясовуються причини та обставини ДТП.