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На Полтавщині судять двох російських окупантів, які обстрілювали житлові квартали Харківщини

19 травня, 2022 четвер
17:08
Суспільство Суд над окупантами, що обстрілювали Харківщину

Двоє російських військових обстрілювали мирну Харківщину, через що їм інкримінують порушення законів та звичаїв війни

Про це повідомляє Суспільне Полтава.

Сьогодні, 19 травня, на Полтавщині розпочалось засідання Котелевського районного суду, що тимчасово перейняв територіальну підсудність двох харківських районних судів – Борівського та Дергачівського, у кримінальному провадженні проти громадян Росії Олександра Бабикіна і Олександра Іванова. Двоє окупантів обстрілювали мирну Харківщину, через що їм інкримінують порушення законів та звичаїв війни.

Обвинувачені запевнили, що готові співпрацювати зі слідством та давати свідчення. У залі суду був присутній перекладач, який пояснював росіянам суть їхнього обвинувачення. Бабикін та Іванов підтвердили, що жодного примусу до них не застосовували, й їхня позиція у суді – добровільна.

За словами Бабикіна, про "навчання" його підрозділу оголосили у грудні 2021 року. Приблизно 1 лютого 2022 року вони виїхали у Курськ на тренування. Згодом перемістились у село Малинівка Бєлгородської області. Вже там військовим оголосили, що вони "будуть заходити на територію України", не пояснивши причин. Обстріли з "градів" підсудні почали близько 5 ранку 24 лютого – з техніки загалом випустили приблизно 38 снарядів.

Бабикін запевнив, що телефонів та годинників вони з собою не мали. Того ж 24 лютого, вже на території Харківської області, їх розгромили ЗСУ – Бабикіна начебто "вибило з машини" й він втратив свідомість, після чого прийшов до тями вже 25 лютого. Він засвідчив, що після цього "перебував на лікуванні", а потім здався у полон українським військовим.

Обидва підсудних на засіданні заявили, що "не знали, куди стріляли". Про те, що гатили по Харківщині, дізнались буцімто безпосередньо під час слідства. За словами Іванова, 24 лютого частина військових з його підрозділу відмовилась стріляти за злочинним наказом, втім після перетину кордону відмовитись вони вже "не мали можливості".

Після свідчень, за клопотанням прокурора суддя оголосив про перерву у засіданні. Розгляд кримінальних справ проти обох окупантів продовжать вже 26 травня, о 11:00.

Довідково. 24 лютого водій та навідник БМ-21 "Град" у складі 200-ї окремої мотострілецької бригади ЗС Росії здійснювали артилерійські обстріли Харківської області з території російської Бєлгородської області. Виконуючи злочинний наказ, російські окупанти з "граду" зруйнували об'єкти інфраструктури та житлові будинки у населених пунктах Козача Лопань та Ветеринарна. Зокрема, вони влучили у навчальний заклад Дергачівської міської ради. Після цього Бабикін і Іванов перетнули кордон України й продовжили обстрілювати Харківську область. Збройні Сили України розбили колону загарбників й взяли у полон Бабикіна та Іванова. За законом, їхні дії караються позбавленням волі терміном від 8 до 12 років. Обвинуваченим обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 15 липня.

  • Відзначимо, що у Києві відбувається суд над ще одним російським окупантом. Вадима Шишимаріна звинувачують у вбивстві мирного мешканця у Сумській області. У разі доведення вини окупанта, йому загрожує від 15 років за ґратами до довічного ув'язнення.

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війна з Росією
суд
Харківщина
воєнні злочини Росії
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