У Києві відбувається суд над російським окупантом Шишеріним, дружина вбитого українця просить для росіянина довічного ув'язнення, - ЗМІ

Про це стало відомо із засідання суду 19 травня.



При цьому жінка загиблого українця зазначила, що не буде проти, якщо обвинуваченого обміняють на українських військових із Азовсталі.

За даними слідства, 28 лютого 21-річний окупант убив беззбройного жителя смт Чупахівка Сумської області, який вів узбіччям дороги велосипед. Чоловік помер на місці всього за кілька десятків метрів від свого будинку.

Це сталося, коли колону росіянина розбили ЗСУ. Під час втечі він разом з іще чотирма окупантами обстріляв приватний автомобіль і вкрав його. На автівці з пробитими ними ж колесами загарбники заїхали до села та побачили мирного мешканця, котрий говорив телефоном.

Один з окупантів наказав сержанту вбити українця, щоб той не повідомив про них ЗСУ. Крізь вікно автівки підозрюваний кілька разів вистрелив з автомата Калашникова в голову літньому чоловіку. Потерпілий помер на місці за кількадесят метрів від будинку.

У разі доведення вини окупанта, йому загрожує від 15 років за ґратами до довічного ув'язнення

Нагадаємо, прокурори й СБУ зібрали достатньо доказів причетності Шишмаріна до порушення законів і звичаїв війни й умисного вбивства. Окупанту загрожує від 15 років за ґратами до довічного ув'язнення.Перше засідання суду у справі Шишимаріна, на якому було вирішено, що процес проходитиме у відкритому режимі, відбулося 13 травня.

У ході судового засідання Вадим Шишимарін визнав провину у вбивстві мирного мешканця у Сумській області.