На Прикарпатті підполковник за $1300 допомагав ухилитися від призову

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону.



"17 серпня 2021 року затримано т.в.о. військового комісара одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Прикарпаття на вимаганні та отриманні неправомірної вигоди, а також перевищенні військовою службовою особою влади, вчинене в умовах особливого періоду (ч. 3 ст. 368 та ч. 4 ст. 426-1 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, офіцер вимагав та отримав 1300 доларів США хабаря за сприяння громадянину в ухиленні від призову на строкову військову службу в Збройні Сили України.

Вирішуються питання щодо повідомлення підполковнику про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.