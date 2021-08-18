На Прикарпатті підполковник за $1300 допомагав ухилитися від призову
Офіцер вимагав та одержав $1300 за сприяння громадянину в ухиленні від призову на строкову військову службу до Збройних Сил України
Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону.
"17 серпня 2021 року затримано т.в.о. військового комісара одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Прикарпаття на вимаганні та отриманні неправомірної вигоди, а також перевищенні військовою службовою особою влади, вчинене в умовах особливого періоду (ч. 3 ст. 368 та ч. 4 ст. 426-1 КК України)", - йдеться у повідомленні.
За даними слідства, офіцер вимагав та отримав 1300 доларів США хабаря за сприяння громадянину в ухиленні від призову на строкову військову службу в Збройні Сили України.
Вирішуються питання щодо повідомлення підполковнику про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.
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