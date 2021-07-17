На Прикарпатті у літньому таборі масово отруїлися діти
У Івано-Франківській області у літньому таборі отруїлися діти, семеро з яких госпіталізовані
Про це повідомляє Держпродспоживслужба у Івано-Франківській області у facebook.
Масове отруєння дітей сталося у літньому таборі в селі Татарів. Госпіталізовано сімох дітей.
Попередній діагноз постраждалих - гострий гастроентерит, їхній стан оцінюється як легкого та середнього ступеня тяжкості.
Наразі ведеться перевірка за фактом отруєння. На проби взяли готові страви та питну воду, проведено змиви на кишкову паличку і патологічну флору.
- У понеділок, 12 липня, у Закарпатській області на Перечинському лісохімкомбінаті сталося масове отруєння працівників: один із них помер, четверо - потрапили до лікарні
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