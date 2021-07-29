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На Прикарпатті збирають кошти для родини, яка втратила будинок через авіакатастрофу

29 липня, 2021 четвер
18:10
Суспільство

Влада Коломиї скерує з резервного фонду допомогу родині, яка втратила будинок через падіння літака

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на слова Коломийського міського голову Богдана Станіславського.

«Будемо допомагати. Найперше треба скласти проєктно-кошторисну документацію. Виконком у нас буде 17 серпня і тоді ми ухвалимо рішення про допомогу з резервного фонду бюджету», - сказав Станіславський.

За його словами, це може бути сума в межах 100 тис. грн.

Як відомо, родині, яка втратила своє житло учора через падіння літака, надали прихисток власники готелю «Колиба у вуйка Василя».

Зазначається, що мешканці Коломиї ініціювали збір коштів для родини, яка втратила власний будинок через авіатрощу. Свою допомогу вони присвячують пам’яті загиблому авіатору Ігорю Табанюку.

Про це написав мешканець міста Назарій Тодорів на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Вчора було безліч постів і коментарів про авіакатастрофу. Але я вам пропоную не словом, а ділом вшанувати світлу пам'ять Ігоря Табанюка. Замість лайків під постами та коментарів, краще скиньте 1, 2, 5 грн тій жінці, у якої згоріла хата. Я думаю, що це буде найкращий прояв поваги до Ігоря Табанюка», - наголосив Тодорів.

  • Нагадаємо, що вчора, 28 липня, у Коломиї на будинок впав легкомоторний спортивний літак, внаслідок цього четверо людей загибли.
  • Згодом стало відомо, що в авіакатастрофі загинув професійний льотчик, інструктор та співвласник аеродрому малої авіації у Коломиї Ігор Табанюк. Окрім того, загинули троє іноземців, які перебували в літаку.

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Новини
збір коштів
Прикарпаття
авіакатастрофа
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