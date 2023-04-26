Про це Рафаель Гроссі написав у твіттері.

"Мав честь поспілкуватися з президентом (України Володимиром, - ред.) Зеленським у 37-мі роковини аварії на Чорнобильській АЕС і розповісти йому про програму медичної допомоги МАГАТЕ для персоналу на всіх українських атомних електростанціях. Ми продовжуємо наші зусилля щодо захисту Запорізької АЕС", - розповів він.