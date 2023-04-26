На річницю трагедії на ЧАЕС Гроссі в розмові із Зеленським розповів про програму меддопомоги персоналу всіх АЕС України
26 квітня, на річницю Чорнобильської трагедії, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі говорив із президентом України Володимиром Зеленським, а пізніше розповів про програму меддопомоги персоналу всіх АЕС України
Про це Рафаель Гроссі написав у твіттері.
"Мав честь поспілкуватися з президентом (України Володимиром, - ред.) Зеленським у 37-мі роковини аварії на Чорнобильській АЕС і розповісти йому про програму медичної допомоги МАГАТЕ для персоналу на всіх українських атомних електростанціях. Ми продовжуємо наші зусилля щодо захисту Запорізької АЕС", - розповів він.
- У 37 річницю Чорнобильської трагедії прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що російська окупація ЗАЕС може викликати трагедію більшу, ніж аварія на ЧАЕС.
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