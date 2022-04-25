На Рівненщині окупанти завдали двох ракетних ударів по залізничній інфраструктурі, – Коваль
У понеділок, 25 квітня, російські окупанти обстріляли ракетами Рівненську область. На щастя, жертв немає
Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.
"Ворог завдав двох ракетних ударів по залізничній інфраструктурі. Збитки встановлюються, жертв немає", - сказав Коваль.
Очільник області також додав, що під час повітряних тривог обов'язково треба бути в укриттях.
- Також 25 квітня вранці у Львівській області лунали звуки вибухів. За даними місцевої влади, в області працювало ППО.
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