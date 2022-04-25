Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.



"Ворог завдав двох ракетних ударів по залізничній інфраструктурі. Збитки встановлюються, жертв немає", - сказав Коваль.



Очільник області також додав, що під час повітряних тривог обов'язково треба бути в укриттях.



Також 25 квітня вранці у Львівській області лунали звуки вибухів. За даними місцевої влади, в області працювало ППО.