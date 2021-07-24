На Рівненщині після укусу змії ушпиталили 12-річного хлопчика

Про це сьогодні, 24 липня 2021 року, повідомила пресслужба ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області, передає Еспресо.TV.

"При зведенні інформації від чергового на лінії "103" до рятувальників на спецлінії "101" надійшла інформація, що 23 липня в Рівненську обласну дитячу лікарню з діагнозом укус змії був госпіталізований хлопчик 2009 року народження", - сказано в повідомленні.

Через це рятувальники ДСНС області нагадали запобіжні заходи проти укусів змій під час перебування на природі:



- взути надійне взуття;



- надягнути широкі штани та заправити їх у черевики так, щоб утворився напуск зверху. Якщо змія буде кусати, то вона прокусить тканину штанів, а не шкіру;



- у місці бажаного відпочинку необхідно спочатку палицею розсунути зарослі, обстежити ущелини, камінці, щоб ненароком не потурбувати змію, якщо в цьому місці й буде змія – вона скоріше втече;



- рухаючись стежкою, тримати перед собою палицю;



- уночі рухатися з ліхтариком;



- не варто влаштовувати ночівлю поблизу можливих схованок змій: трухлявих пеньків, дерев із дуплами, біля входу в нору або печеру, поряд із купами сміття;



- у теплі літні ночі гадюки активні та можуть приповзти до вогню погрітися - будьте обачливі;



- щільно закривайте вхід у намет, щоб змія не могла туди заповзти й вкусити людину уві сні.



"Варто пам'ятати, що змія ніколи не нападає на людину першою!", - наголошується в повідомленні.





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