На Рівненщині після укусу змії ушпиталили 12-річного хлопчика
До Рівненської обласної дитячої лікарні з діагнозом укус змії госпіталізований хлопчик 2009 року народження
Про це сьогодні, 24 липня 2021 року, повідомила пресслужба ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області, передає Еспресо.TV.
"При зведенні інформації від чергового на лінії "103" до рятувальників на спецлінії "101" надійшла інформація, що 23 липня в Рівненську обласну дитячу лікарню з діагнозом укус змії був госпіталізований хлопчик 2009 року народження", - сказано в повідомленні.
Через це рятувальники ДСНС області нагадали запобіжні заходи проти укусів змій під час перебування на природі:
- взути надійне взуття;
- надягнути широкі штани та заправити їх у черевики так, щоб утворився напуск зверху. Якщо змія буде кусати, то вона прокусить тканину штанів, а не шкіру;
- у місці бажаного відпочинку необхідно спочатку палицею розсунути зарослі, обстежити ущелини, камінці, щоб ненароком не потурбувати змію, якщо в цьому місці й буде змія – вона скоріше втече;
- рухаючись стежкою, тримати перед собою палицю;
- уночі рухатися з ліхтариком;
- не варто влаштовувати ночівлю поблизу можливих схованок змій: трухлявих пеньків, дерев із дуплами, біля входу в нору або печеру, поряд із купами сміття;
- у теплі літні ночі гадюки активні та можуть приповзти до вогню погрітися - будьте обачливі;
- щільно закривайте вхід у намет, щоб змія не могла туди заповзти й вкусити людину уві сні.
"Варто пам'ятати, що змія ніколи не нападає на людину першою!", - наголошується в повідомленні.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.95
Купівля 26.95Продаж 27.2
-
EUR
Купівля 31.67Продаж 32.09
- Актуальне
- Важливе