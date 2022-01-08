На Різдво Путін був у "бункерній" церкві. І без нікого

Про це розповідає Еспресо.TV.



Як зазначається, служба проводилася у храмі Спасу Нерукотворного Образу в підмосковній резиденції Ново-Огарьово. Незалежні російські медіа та блоги називають цю церкву "бункерною".



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В оприлюдненій хроніці видно, що поряд із Путіним нікого немає. Він сам стоїть, цілує ікону та ставить свічки.



Священик на фото і відео з Путіним не спілкується. Його видно лише здалеку, зі спини, й чутно голос.