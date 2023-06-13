На саміті НАТО Україна може очікувати потужний пакет підтримки, - Блінкен
Країни-члени НАТО під час саміту у Вільнюсі забезпечать Україні "потужний пакет" підтримки, який стане сигналом для Путіна, що міжнародна єдність залишається міцною і йому не вдасться добитися своїх цілей
Про це заявив у понеділок під час пресконференції в Вашингтоні державний секретар США Ентоні Блінкен, передає Укрінформ.
"Я думаю, можна очікувати на саміті НАТО потужний пакет як політичної, так і практичної підтримки для України в майбутньому",- зауважив держсекретар США.
Він також висловив переконання, що це паралельно надішле міцний сигнал Путіну, який, вочевидь, хоче перечекати, поки міжнародна спільнота припинить свою допомогу. Однак, як підкреслив глава Держдепу, країни, що підтримують українців, сповнені рішучості.
Блінкен наголосив, що цивілізований світ, як і Україна, хоче досягти миру, який буде справедливим і міцним.
"Якщо та коли Росія буде готова долучитися до цих умов, ми всі будемо готові це зробити. Але те, що ми бачимо сьогодні – вона не готова до цього",- зауважив державний секретар США.
Як відомо, саміт НАТО у Вільнюсі відбудеться 11-12 липня.
- Нагадаємо, також Блінкен заявив, що США продовжать максимізувати підтримку Україні, щоби змусити Путіна до переговорів.
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