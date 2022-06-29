На саміті НАТО закликатиму співвітчизників і далі робити все можливе для підтримки України, - Джонсон

Про це Джонсон написав у власному твіттері.

"На цьому саміті лідерів НАТО я буду закликати співвітчизників продовжувати робити все можливе для підтримки України. Велика Британія завжди відігравала історичну роль в Альянсі, працюючи над подоланням найбільших глобальних загроз і побудовою більш безпечного світу", - написав він.

29 червня Джонсон назвав агресивність Путіна "токсичною маскулінністю", а вторгнення в Україну "мачо-війною". Він також наголосив на консолідації НАТО перед російським викликом: "Результати цієї активної агресії з боку Путіна такі: зміцнюється НАТО, посилюється Європа, посилюється G7 – також зміцнюється наше колективне відчуття безпеки та самооцінки".

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