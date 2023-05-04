Про це повідомило турецьке агентство Anadolu.

Конфлікт почався під час виступу депутатки держдуми від "Єдиної Росії" Ольги Тимофєєвої, яка почепила на піджак "георгіївську стрічку".

Українські депутати спробували розгорнути прапори за її спиною, а члени російської делегації хотіли запобігти діям українців. Штовханина виникла з депутатами держдуми РФ, один з яких – Алексєй Кондратенко.



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Тоді у ситуацію втрутився спікер парламенту Туреччини. Мустафа Шентоп оголосив перерву і зажадав, щоб делегацію, яка порушила регламент заходу, вивели із зали.

Згодом у кулуарах заходу виникла бійка за участі українського депутата Олександра Маріковського через український прапор, який йому довелося "відвойовувати" у представника Росії, що вирвав його з рук українського парламентарія.

Бійка сталася, коли депутат держдуми Ольга Тимофєєва давала коментар. За її спиною з'явився Маріковський. Він тримав синьо-жовтий прапор та вигукував проукраїнські гасла. Співробітник міжнародного управління держдуми вирвав прапор із його рук, але ненадовго Маріковський напав на чоловіка і відібрав стяг.

"Лапи геть від нашого прапора, лапи геть від України, російська паскуда!", - підписав відео з інйидентом Маріковський.

Відзначимо, що 4-5 травня у Анкарі проходить 61-а Генеральна Асамблея ПАЧЕС. Напередодні заходу президія Меджлісу кримськотатарського народу заявила про неприпустимість підтвердження мандатів членів національної делегації РФ як членів ПАЧЕС.

Олександр Маріковський так описав ситуацію напередодні саміті на своїй фейсбук-сторінці:

"Не так давно ПАЧЕС із маргінальної проросійської міжнародної організації став новим фронтом і для України. Пам’ятаєте десь 3-4 місяці тому російська делегація під вигуки "Убивці, насильники, мародьори" залишала асамблею і обіцяла більше не платити внески? Ці суки повертаються. Щоб знову відстоювати свої мандати в організації, яких завдяки нашим діям лише 2, коли у інших країн їх 5-10. Готуються маніпуляції! Тут все не просто! Але з собою прапори з Донбасу розписані хлопцями, мотивація до Перемоги, командний дух та Свята віра в ЗСУ!! Тому кожен на своєму фронті! Б’ємося за наше Чорне море і наш український вплив тут".

Парламентська асамблея Організації Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС) була створена 26 лютого 1993 року. До її складу після виключення Росії входять 12 країн: Албанія, Азербайджан, Болгарія, Вірменія, Греція, Грузія, Македонія, Молдова, Румунія, Росія, Сербія, Туреччина та Україна.