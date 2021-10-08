На саміті Україна-ЄС союз представлять дер Ляєн та Мішель
Президент Євроради Шарль Мішель і президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн приїдуть на саміт Україна-ЄС, який запланований на 12 жовтня
Про це повідомила пресслужба Євроради, передає Інтерфакс-Україна.
"23-й саміт між Євросоюзом та Україною відбудеться в Києві 12 жовтня 2021 року. ЄС буде представлений президентом Європейської ради Шарлем Мішелем і президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Україну представлятиме президент Володимир Зеленський", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що саміт підтвердить відданість зміцненню політичної асоціації та економічної інтеграції України з Європейським Союзом, а також непохитну підтримку ЄС незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.
Обговорення будуть зосереджені навколо результатів, досягнутих у реалізації Угоди про асоціацію між ЄС та Україною і її зони вільної торгівлі , а також наступних кроків; подальшого посилення економічної інтеграції, включно з кліматом, енергетикою, телекомунікаціями, зв'язком, авіацією, освітою та дослідженнями.
Крім того, на саміті обговорять зусилля, спрямовані на відновлення територіальної цілісності України, зміцнення співробітництва у протидії гібридним загрозам та дезінформаціії, співпрацю в боротьбі з COVID-19, а також саміт "Східного партнерства".
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