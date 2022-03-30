На сайт Київської ОВА здійснюється масована кібератака - голова адміністрації
Київська обласна військова адміністрація повідомила про масовану кібератаку на свій офіційний сайт
Про це написав голова Київської ОВА Олександр Павлюк у Telegramm.
"Наразі на офіційний сайт Київської обласної військової адміністрації здійснюється масована
кібератака", – написав він.
За його словами, фахівці роблять усе необхідне для захисту ресурсу, але допускають перебої в його роботі.
Якщо сайт буде недоступним, можна скористатися іншими офіційними каналами комунікації Київської ОВА у мережах Facebook та Telegram.
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