На сайт Київської ОВА здійснюється масована кібератака - голова адміністрації

Про це написав голова Київської ОВА Олександр Павлюк у Telegramm.



"Наразі на офіційний сайт Київської обласної військової адміністрації здійснюється масована

кібератака", – написав він.



За його словами, фахівці роблять усе необхідне для захисту ресурсу, але допускають перебої в його роботі.



Якщо сайт буде недоступним, можна скористатися іншими офіційними каналами комунікації Київської ОВА у мережах Facebook та Telegram.





Нагадаємо, Держспецзв’язку попередило про масову розсилку мейлів з програмою, яка викрадає паролі та файли.

Російські хакери використовують новий вірус-вейпер CaddyWiper.

Напередодні повномасштабного вторгнення РФ, 23 лютого, сайти органів влади України зазнали масової кібератаки.