Петиція розміщена на сайті президента України 23 листопада і громадяни України мають 91 день на голосування.

Автор петиції пояснив, що історичною назвою РФ є Московія. Те саме стосується державних утворень московського князівства, московського царства та імперії. Крім того, ця назва вживалася в європейських та деяких азіатських мовах.

Примітно, що Росія існує трохи більше 300 років, оскільки 22 жовтня 1721 московський цар Петро I проголосив Московське царство "Російською імперією".

"301 рік українці страждають від брехні російської версії нашого історичного минулого. Називаючи Росію, ми легалізуємо її брехню і підтверджуємо, що згодні з її версією історії. У відриві від Києва російська культурна традиція втрачає своє коріння. Саме тому Росія тримається так за Україну та Київ", – йдеться у тексті петиції.

Також автор петиції наголосив, що офіційна зміна назви держави-терориста – це потужний інформаційний хід на міжнародному рівні.

Це призведе до розвіювання кремлівських міфів з приводу історичного минулого "великого російського народу" для росіян та громадян інших держав, які вважали Україну та Росію "єдиним цілим" до початку повномасштабної війни Росії проти України. Це важливий крок в інформаційній війні, який допоможе Україні перемогти", – йдеться у петиції.

На момент публікації матеріалу петицію підписали понад 1,3 тис українців. Приєднатись до них можна за посиланням.

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