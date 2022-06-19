На Сході ЗСУ знищили самохідну артилерійську установку росіян
Сили оборони на східному фронті знищили 14 російських військових
Про це повідомляє оперативно-тактичное угруповання "Схід" у Facebook.
19 червня Збройні сили знищили 14 російських військових, одну самохідну артилерійську установку і чотири артилерійських тягачі.
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