На Софійській площі в Києві автівки влаштували дрифт: КМДА поскаржилась до поліції

Про це передає КМДА.

"Сьогодні зранку в історичному центрі столиці, на Софійській площі, відбувались рекламні зйомки з використанням екстремальних елементів. Зокрема, авто дрифтували на великій швидкості посеред пішохідної зони", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що спеціальних огороджень не було встановлено. Також значно забруднено слідами автомобільних колес покриття на історичний площі.

Міська влада не давала жодних дозволів на організацію та проведення цих зйомок. Із балансоутримувачем території зйомка також не була погоджена.





КМДА звернулось до поліції щодо розслідування інциденту і встановлення причетних до нього осіб.

У пресслужбі поліції Києва повідомили, що відкрито кримінальне провадження.





"Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці проводять ретельну перевірку обставин, спілкуються з організаторами та встановлюють усіх учасників несанкціонованої зйомки", - йдеться в повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.





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