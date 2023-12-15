На Сонці зафіксували найпотужніший за 6 років спалах

Про це пише Space.com.

"Спалах, який стався о 12:02, зареєстрований як X2.8, що робить його найпотужнішим сонячним спалахом з вересня 2017 року", - йдеться у повідомленні.

Sun unleashes monster X-class solar flare, most powerful since 2017 (video) https://t.co/rx8d5tMBXP pic.twitter.com/dUEoHxGDRi — SPACE.com (@SPACEdotcom) December 14, 2023

Зазначається, що спалах зазвичай супроводжується корональним викидом маси. Вони посилають величезні хмари сонячної плазми, що летять у космос на мільйони миль на годину. Крім цього цей вибух може породжувати геомагнітні бурі.

Атмосфера Землі діє як бар'єр, який запобігає негативному впливу сонячних спалахів на нашу планету. Однак це випромінювання все ж може відігравати роль у нашому повсякденному житті, наприклад, впливаючи на сигнали від GPS і супутникового зв'язку, а також призводячи до перебоїв у роботі радіо.

"Дійсно, сьогоднішній спалах спричинив глибоке короткохвильове радіозатемнення над Америкою", - йдеться у повідомленні.