На Сонці зафіксували спалах: 10 та 11 травня очікуються магнітні бурі
У вівторок, 9 травня, на Сонці зафіксували спалах, виверження було спрямоване в бік Землі. Тому сьогодні та завтра очікуються магнітні бурі
Про це інформує The Watchers.
Надходження супроводжувалося радіовипромінюванням, яке зазвичай вказує на викид корональної маси.
Режим повільного сонячного вітру очікується з 10 травня.
Повідомляється, що будь-які збурення, пов'язані з цим сонячним спалахом продовжаться та навіть посиляться 11 травня.
"Потік протонів понад 10 МеВ досяг S1 - незначних штормових рівнів об 11:50 UTC 9 травня, і шторм все ще триває. Очікується поступове зниження потоку і повернення до фонових умов, хоча і підвищених рівнів, 11 травня", - пише відомство.
Учені припускають, велика частина сонячного матеріалу пройде попереду і на північ від орбіти Землі, проте можливий вплив на нашу планету ковзного удару.
Загалом у травні очікується чотири магнітні бурі. Перші дві вже пройшли, наступні очікуються, з 23 по 25 травня та 28 травня.
- Астрономам вдалося вловити незвичний радіосигнал, який може свідчити про наявність на іншій планеті магнітного поля, яке необхідне для існування життя.
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