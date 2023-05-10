На Сонці зафіксували спалах: 10 та 11 травня очікуються магнітні бурі

Про це інформує The Watchers.

Надходження супроводжувалося радіовипромінюванням, яке зазвичай вказує на викид корональної маси.

Режим повільного сонячного вітру очікується з 10 травня.

Повідомляється, що будь-які збурення, пов'язані з цим сонячним спалахом продовжаться та навіть посиляться 11 травня.

"Потік протонів понад 10 МеВ досяг S1 - незначних штормових рівнів об 11:50 UTC 9 травня, і шторм все ще триває. Очікується поступове зниження потоку і повернення до фонових умов, хоча і підвищених рівнів, 11 травня", - пише відомство.

Учені припускають, велика частина сонячного матеріалу пройде попереду і на північ від орбіти Землі, проте можливий вплив на нашу планету ковзного удару.

Загалом у травні очікується чотири магнітні бурі. Перші дві вже пройшли, наступні очікуються, з 23 по 25 травня та 28 травня.