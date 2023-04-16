І це не про красиві слова та рожеві надії, а тверезі розрахунки.

Не тільки України.

Нам потрібно знов і знов пройти через шлях розмов про ймовірність домовленостей з Росією лише з однією метою — знов і знов довести, що це неможливо.

Довести не нашим партнерам. Вони все зрозуміли за цей рік.

Довести лідерам країн, які досі бачать підступний Захід та ще підступнішу КНР, і не хочуть обирати.

Як би ми не намагалися переконувати себе у зворотному, на жаль, для чималої частини світу, наша війна — це вибір, перш за все, між двома світами, і лише потім між добром і злом.

Як би ми не намагалися переконувати себе у зворотному, на жаль, для чималої частини світу, наша війна — це вибір, перш за все, між двома світами, і лише потім між добром і злом

Це неправильно. Несправедливо. Злочинно. Так. А хто сказав, що світ досконалий?

Та й більшість з нас, будьмо відвертими, до останніх місяців чули назви цих країн хіба що в школі на уроках географії.

Ми займалися будівництвом альянсів? Розвитком відносин між народами? Вирощуванням професійних дипломатів?

Ні, тому результат цілком очікуваний.

Кожен з цих лідерів чекає моменту, коли сумнівів у тому, хто переможе, не буде, щоб стати на бік сильного.

Повна перемога України — саме цей момент.

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Коли разом з партнерами ми доведемо, що:

- маленька мирна країна може перемогти великого агресора;

- агресор йде з поля бою не просто ні з чим, а втративши все;

- демократії — це про майбутнє, тому 21 сторіччя — час занепаду диктаторських режимів.

У битві між двома світами Україна — епіцентр подій. Але світ більше за Україну. І "на столі" лежить набагато більше ніж думають короткозорі політики, рахуючи відправлені Україні долари

У битві між двома світами Україна — епіцентр подій. Але світ більше за Україну. І "на столі" лежить набагато більше ніж думають короткозорі політики, рахуючи відправлені Україні долари.

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"На столі" - майбутнє сторіччя:

з правами та свободами людини чи без;

з маленькими вільними країнами чи колоніями;

З білими ведмедями, що вступлять до НАТО, чи комуністичною Арктикою;

з високотехнологічним Тайванем та фінансовим центром Гонконгом, чи без…

Тому, припиніть скиглити про зневіру партнерів у тому, що ми можемо/повинні повернути Крим. Ми танцювали на граблях зневіри вже десятки разів за цей більш ніж рік. І це просто такі самі чергові граблі.

Джерело

Про авторку: Агія Загребельська, українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України (2015 - 2019).

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