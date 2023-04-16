"На столі" - майбутнє сторіччя
Крим… Я не маю сумнівів, що ця війна закінчиться звільненням його від окупантів та відновленням державних кордонів України
І це не про красиві слова та рожеві надії, а тверезі розрахунки.
Не тільки України.
Нам потрібно знов і знов пройти через шлях розмов про ймовірність домовленостей з Росією лише з однією метою — знов і знов довести, що це неможливо.
Довести не нашим партнерам. Вони все зрозуміли за цей рік.
Довести лідерам країн, які досі бачать підступний Захід та ще підступнішу КНР, і не хочуть обирати.
Як би ми не намагалися переконувати себе у зворотному, на жаль, для чималої частини світу, наша війна — це вибір, перш за все, між двома світами, і лише потім між добром і злом.
Як би ми не намагалися переконувати себе у зворотному, на жаль, для чималої частини світу, наша війна — це вибір, перш за все, між двома світами, і лише потім між добром і злом
Це неправильно. Несправедливо. Злочинно. Так. А хто сказав, що світ досконалий?
Та й більшість з нас, будьмо відвертими, до останніх місяців чули назви цих країн хіба що в школі на уроках географії.
Ми займалися будівництвом альянсів? Розвитком відносин між народами? Вирощуванням професійних дипломатів?
Ні, тому результат цілком очікуваний.
Кожен з цих лідерів чекає моменту, коли сумнівів у тому, хто переможе, не буде, щоб стати на бік сильного.
Повна перемога України — саме цей момент.
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Коли разом з партнерами ми доведемо, що:
- маленька мирна країна може перемогти великого агресора;
- агресор йде з поля бою не просто ні з чим, а втративши все;
- демократії — це про майбутнє, тому 21 сторіччя — час занепаду диктаторських режимів.
У битві між двома світами Україна — епіцентр подій. Але світ більше за Україну. І "на столі" лежить набагато більше ніж думають короткозорі політики, рахуючи відправлені Україні долари
У битві між двома світами Україна — епіцентр подій. Але світ більше за Україну. І "на столі" лежить набагато більше ніж думають короткозорі політики, рахуючи відправлені Україні долари.
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"На столі" - майбутнє сторіччя:
- з правами та свободами людини чи без;
- з маленькими вільними країнами чи колоніями;
- З білими ведмедями, що вступлять до НАТО, чи комуністичною Арктикою;
- з високотехнологічним Тайванем та фінансовим центром Гонконгом, чи без…
Тому, припиніть скиглити про зневіру партнерів у тому, що ми можемо/повинні повернути Крим. Ми танцювали на граблях зневіри вже десятки разів за цей більш ніж рік. І це просто такі самі чергові граблі.
Про авторку: Агія Загребельська, українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України (2015 - 2019).
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