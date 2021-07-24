На столичній площі Лесі Українки одночасно зіткнулися 4 авто
В середмісті Києва у суботу, 24 липня 2021 року, на площі Лесі Українки сталася ДТП за участі чотирьох автомобілів - Infiniti, Subaru, Audi та Hyundai однієї зі служб таксі
Подробиці наводять ВартовіЕспресо.
В даній автопригоді травмувалася жінка, її госпіталізували до лікарні.
На місці працює патрульна поліція та слідчо-оперативна група.
Деталі автопригоди та її механізм встановить слідство.
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