На Сумщині активізувалися ворожі диверсанти: вбивають людей, нищать інфраструктуру

Про це він розповів у інтерв'ю Укрінформу.

За словами Артюха, за останні два місяці посилилися обстріли регіону та додалися атаки диверсійних груп.

"Ворог заходить на нашу територію, робить такі вилазки постійно і по всій довжині кордону, а в нас протяжність кордону з РФ - понад 560 км. ДРГ росіян знищують людей, інфраструктуру, ведуть боротьбу із ЗСУ. Треба відзначити, що 4-5 місяців тому такі дії з боку ворога не були настільки інтенсивними. Зараз вони стали системними", - розповів очільник ОВА.

Він зазначив, що подібну тактику окупантів спостерігають і на Чернігівщині.

"Це говорить про те, що на нашу ділянку фронту зайшли відповідні підрозділи росіян - у ворога постійно відбувається ротація. І от зараз вони діють так: 5-10 осіб заходять на нашу територію і підривають, убивають. Це спецназівці. Вони виконують поставлені завдання щодо вбивства людей та знищення інфраструктури", - вказав Артюх.

Очільник Сумської ОВА вважає, що росіяни прагнуть не лише знищувати українських військових, вони також мають на меті впливати на морально-психологічний стан як цивільних, так і військових. Вони хочуть, аби українці не почували себе у безпеці. Водночас ЗСУ роблять усе можливе, аби ворог не досяг жодної зі своїх цілей.