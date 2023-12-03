ДПСУ: на кордоні з Харківською областю зросла активність російських ДРГ

Про це він заявив у телемарафоні, передає "Радіо Свобода".

За його словами, активність російських диверсантів фіксується упродовж останніх кількох тижнів: "Раніше найбільше ми їх фіксували по Сумському напрямку. А за останні кілька тижнів ми бачимо зміну напрямку, а саме - у Харківській області. Ворог за останні кілька тижнів більш активно використовує ДРГ саме по Харківській області".

На думку речника ДПСУ, російські сили змінили напрямок застосування ДРГ, оскільки зрозуміли, що "на Сумському напрямку у них нічого не виходить".

Він також додав, що на прикордонні Харківської області значно зросла кількість ворожих обстрілів.