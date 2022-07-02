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На Сумщині арештували зареєстровані у РФ вагони вартістю понад 30 млн грн

2 липня, 2022 субота
16:11
Економіка На Сумщині арештували зареєстровані в РФ вагони вартістю понад 30 млн грн

У Сумській області наклали арешт на 42 залізничні вагони, які належать компаніям з РФ. Загальна вартість затриманого понад 30 мільйонів гривень

Про це інформує в телеграмі Національна поліція України.

"У рамках кримінального провадження слідчі поліції Шостки, під процесуальним керівництвом Шосткинської окружної прокуратури, звернулись до суду із клопотанням, за результатом якого накладено арешт на 42 залізничні вагони, які належать компаніям, зареєстрованим у РФ", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що вагони заїхали до України ще до початку повномасштабного вторгнення РФ, 24 лютого склад знаходився в прикордонній частині.
"Через те, що там містилися небезпечні речовини, які могли спричинити надзвичайну ситуацію, їх перегнали якомога далі від кордону, в малолюдний район", - додали правоохоронці.

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