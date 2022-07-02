Про це інформує в телеграмі Національна поліція України.

"У рамках кримінального провадження слідчі поліції Шостки, під процесуальним керівництвом Шосткинської окружної прокуратури, звернулись до суду із клопотанням, за результатом якого накладено арешт на 42 залізничні вагони, які належать компаніям, зареєстрованим у РФ", - йдеться в повідомленні.



Повідомляється, що вагони заїхали до України ще до початку повномасштабного вторгнення РФ, 24 лютого склад знаходився в прикордонній частині.

"Через те, що там містилися небезпечні речовини, які могли спричинити надзвичайну ситуацію, їх перегнали якомога далі від кордону, в малолюдний район", - додали правоохоронці.

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