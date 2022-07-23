На Сумщині лунали вибухи, не пов'язані з війною: є травмовані
У Шостці на Сумщині 23 липня пролунали вибухи, не пов'язані з війною. Травмувалися працівники підприємства
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.
"Ранковий вибух у Шостці не пов'язаний з воєнними діями", - наголосив він.
Унаслідок цього травмувалися працівники одного з підприємств. За словами голови ОВА, зараз ситуація під контролем.
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