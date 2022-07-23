Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.

"Ранковий вибух у Шостці не пов'язаний з воєнними діями", - наголосив він.

Унаслідок цього травмувалися працівники одного з підприємств. За словами голови ОВА, зараз ситуація під контролем.

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