На Сумщині невідомі напали на прикордонників й відібрали зброю

Троє невідомих осіб завдали двом прикордонникам тілесних ушкоджень.

Правопорушникам вдалося заволодіти табельною зброєю, передає Еспресо.TV.

"Своєчасними спільними діями з Національною поліцією, зброю повернуто, здійснюється розшук осіб, причетних до даного злочину", - інформує Державна прикордонна служба України.



Те, що сталося, у відомстві назвали "спробою залякування".



Проводяться невідкладні слідчі дії в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за статтями 262 та 345 КК України (викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Окремі санкції даних статей передбачають у якості покарання позбавлення волі на строк до 15 років.

На місце події вибув голова Держприкордонслужби генерал-майор Сергій Дейнеко.





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