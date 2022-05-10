На Сумщині окупанти обстріляли Білопільську громаду з території РФ
На Сумщині окупанти обстріляли із систем залпового вогню інфраструктуру Білопільської громади
Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
За його інформацією, російські окупанти обстріляли із систем залпового вогню Білопільську громаду Сумської області. Обстріл вівся безпосередньо із території РФ.
За попередньою інформацією, жертв немає.
Масштаби руйнувань уточнюються.
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