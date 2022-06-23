На Сумщині поліцейське авто підірвалося на міні, є загиблий і семеро поранених
22 червня на Сумщині підірвалася на міні поліцейська автівка, поранено двох співробітників. Згодом пролунав черговий вибух, внаслідок чого ще п'ятьох було поранено і одна людина загинула
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграм.
"Ніч в області минула відносно тихо - обстрілів не було. Але вчора ввечері, коли в Охтирському районі автівка поліцейських підірвалася на міні під час патрулювання території, двоє співробітників були поранені", – написав він.
Живицький також додав, що під час роботи на місці події вибухотехніків та слідчих пролунав другий вибух.
"Внаслідок цього поранені ще п'ятеро. Одна людина загинула на місці", – вказав голова ОВА.
- Раніше у Тростянці на Сумщині чоловік підірвався на міні, вигулюючи у лісі собаку.
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