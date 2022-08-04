На Сумщині росіяни з артилерії й мінометів обстріляли будинки, городи та спричинили пожежі
На Сумщині зранку 4 серпня росіяни гатили по трьох громадах, обстріляли будинки, вулиці та городи, спричинили пожежі
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.
З 5:00 окупанти почали обстрілювати Шалигінську громаду з мінометів. Зафіксували 12 "прильотів". О 6:00 було ще 10 "прильотів" із артилерії.
О 5:30 росіяни гатили з мінометів по Краснопільській громаді. Загалом нарахували 8 "прильотів".
Майже о 6:00 окупанти відкрили вогонь по двох мелах Новослобідської громади. Зафіксували 6 "прильотів" по приватних будинках, вулицях і городах. Унаслідок ворожого обстрілу виникли пожежі.
Жертв від російського вогню немає.
- 3 серпня голова Сумської ОВА Дмитро Живицький показав, як у регіоні посилюють обороноздатність
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.97
Купівля 37.97Продаж 39.1
-
EUR
Купівля 38.3Продаж 39.57
- Актуальне
- Важливе