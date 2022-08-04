Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.

З 5:00 окупанти почали обстрілювати Шалигінську громаду з мінометів. Зафіксували 12 "прильотів". О 6:00 було ще 10 "прильотів" із артилерії.

О 5:30 росіяни гатили з мінометів по Краснопільській громаді. Загалом нарахували 8 "прильотів".

Майже о 6:00 окупанти відкрили вогонь по двох мелах Новослобідської громади. Зафіксували 6 "прильотів" по приватних будинках, вулицях і городах. Унаслідок ворожого обстрілу виникли пожежі.

Жертв від російського вогню немає.

3 серпня голова Сумської ОВА Дмитро Живицький показав, як у регіоні посилюють обороноздатність

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