На Сумщині українські захисники зі стрілецької зброї "приземлили" російський безпілотник
Українські військові у Сумській області зі стрілецької зброї збили російський безпілотник
Про це повідомив глава Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.
"Збили російський безпілотник зі стрілецької зброї! На Сумщині наші військові назавжди приземлили російську "пташку". Сьогодні, в зоні відповідальності ОТУ Суми, мінус один російський Орлан-10, що перетнув кордон України", - йдеться у повідомленні.
- Українська ППО за добу, 27 вересня, знищила російський штурмовик Су-25 та безпілотник "Орлан-10".
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