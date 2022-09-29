Про це повідомив глава Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.

"Збили російський безпілотник зі стрілецької зброї! На Сумщині наші військові назавжди приземлили російську "пташку". Сьогодні, в зоні відповідальності ОТУ Суми, мінус один російський Орлан-10, що перетнув кордон України", - йдеться у повідомленні.

Українська ППО за добу, 27 вересня, знищила російський штурмовик Су-25 та безпілотник "Орлан-10".

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