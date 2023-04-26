На Сумщині внаслідок обстрілу пошкоджено підприємство, домогосподарство та лінії електропередач
У вівторок, 26 квітня, російські терористи обстріляли чотири прикордонних громади Сумської області
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Росіяни обстріляли території Хотінської, Білопільської, Юнаківської та Есманської громад Сумщини. Зафіксовано 70 прильотів з мінометів, артилерії, гранатометів.
У Юнаківській громаді внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено підприємство. Зокрема, лінію електромережі, приміщення автогаража та вікна в приміщенні пилорами.
Білопільська громада: внаслідок артобстрілу пошкоджено домогосподарство. У Хотінській - пошкоджено лінію електропередач.
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