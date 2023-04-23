На Сумщині внаслідок російського обстрілу загорілось поле кукурудзи

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Росіяни обстріляли території Есманської, Білопільської, Юнаківської, Миропільської та Новослобідської громад. Зафіксовано 64 прильоти з мінометів та артилерії.

В Есманській громаді по околиці одного зі сіл росіяни били з артилерії – усього 9 прильотів. Відомо, що відбулося загоряння поля з кукурудзою.

Про наслідки, чи постраждалих, в інших громадах - не повідомляють.