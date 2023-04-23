На Сумщині внаслідок російського обстрілу загорілось поле кукурудзи
Протягом дня, 22 квітня, російські терористи здійснили обстріли 5 прикордонних громад Сумської області
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Росіяни обстріляли території Есманської, Білопільської, Юнаківської, Миропільської та Новослобідської громад. Зафіксовано 64 прильоти з мінометів та артилерії.
В Есманській громаді по околиці одного зі сіл росіяни били з артилерії – усього 9 прильотів. Відомо, що відбулося загоряння поля з кукурудзою.
Про наслідки, чи постраждалих, в інших громадах - не повідомляють.
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