Про це повідомив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"За день росіяни випустили півсотні мін та снарядів по Краснопільщині. Усього було три обстріли різних територій громади, внаслідок одного з них загорівся ліс. Утім пожежу не було можливості загасити, адже палало на самому "0" і був великий ризик для рятувальників. Та сама природа теж воює за Україну: вітер був у бік Росії і вогонь перекинувся на ту сторону, доставивши росіянам чимало клопоту від наслідків свого ж обстрілу", - розповів Живицький.

На території України вигоріло близько гектару площі. Мова йде про ліс і поле. Станом на 22:00, 2 вересня, пожежі немає.

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