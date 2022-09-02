На Сумщині внаслідок російського обстрілу загорівся ліс, вогонь перекинувся на територію РФ
У п'ятницю, 2 вересня, в Сумській області після російського обстрілу загорівся ліс, але вітер перекинув вогонь на територію Росії
Про це повідомив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"За день росіяни випустили півсотні мін та снарядів по Краснопільщині. Усього було три обстріли різних територій громади, внаслідок одного з них загорівся ліс. Утім пожежу не було можливості загасити, адже палало на самому "0" і був великий ризик для рятувальників. Та сама природа теж воює за Україну: вітер був у бік Росії і вогонь перекинувся на ту сторону, доставивши росіянам чимало клопоту від наслідків свого ж обстрілу", - розповів Живицький.
На території України вигоріло близько гектару площі. Мова йде про ліс і поле. Станом на 22:00, 2 вересня, пожежі немає.
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