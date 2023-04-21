На Сумщині зафіксовано 44 прильоти внаслідок російських обстрілів 20 квітня
У четвер, 20 квітня, у Сумській області зафіксовано 44 прильоти внаслідок російських обстрілів
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Росіяни обстріляли 2 прикордонні громади Сумської області. Терористи били з мінометів та артилерії по Білопільській громаді, а з гранатомета обстріляли Великописарівську.
Зафіксовано 44 прильоти. Обійшлось без наслідків.
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