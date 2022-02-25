На Сумщині запроваджують комендантську годину з 25 лютого

Про це повідомляє Суспільне Суми.



Відповідне розпорядження надали в Сумській військовій адміністрації.



Забороняється перебування громадян у цей період доби на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток, а також - руху транспортних засобів.

