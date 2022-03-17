На Сумщині змінили терміни комендантської години, - голова ОВА

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.



"З 17 березня комендантська година діє з 19:00 до 07:00 шляхом заборони перебування громадян у встановлений період доби на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток, а також руху транспортних засобів", - написав він.



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