На Сумщині змінили терміни комендантської години, - голова ОВА
З 17 березня на території Сумської області комендантська година діятиме з 19:00 до 07:00
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.
"З 17 березня комендантська година діє з 19:00 до 07:00 шляхом заборони перебування громадян у встановлений період доби на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток, а також руху транспортних засобів", - написав він.
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